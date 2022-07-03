Оккупанты сбросили две бомбы на остров Змеиный — ОК "Юг"

Российские военные, которые на юге Украины не имеют возможности маневрировать на суше, пытаются усилить давление с воздуха.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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В частности, в течение суток 2 июля они бомбили покинутый остров Змеиный и нанесли ракетный удар по базе отдыха в Одесской области.
По информации украинских военных, за прошедшие сутки враг нанес 9 авиационных ударов, из них на Херсонщине — 5 парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченные позиции в районе освобожденной Ивановки, еще 1 удар — в районе Мирного.
Также вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному. А затем из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесщины была выпущена ракета Х-31, попавшая в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.
"Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет", — сообщили в ОК "Юг".
Обстановка на острове
- В ОК "Юг" заявили, что в ночь на 30 июня в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что россиян прогнали с острова Змеиный артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных.
- В Пентагоне развеяли версию Минобороны РФ о причинах ухода с острова Змеиный. Там не считают это "шагом доброй воли", как пытается представить свое поражение Москва.
- Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему побег россиян из Змеиного такой же важный, как потопление "Москвы".