Оккупанты сбросили две бомбы на остров Змеиный — ОК "Юг"

За прошедшие сутки враг нанес 9 авиационных ударов

2 июля враг продолжал наносить авиационные удары. Коллаж "Сегодня"

Российские военные, которые на юге Украины не имеют возможности маневрировать на суше, пытаются усилить давление с воздуха.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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В частности, в течение суток 2 июля они бомбили покинутый остров Змеиный и нанесли ракетный удар по базе отдыха в Одесской области.

По информации украинских военных, за прошедшие сутки враг нанес 9 авиационных ударов, из них на Херсонщине — 5 парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченные позиции в районе освобожденной Ивановки, еще 1 удар — в районе Мирного.

Также вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному. А затем из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесщины была выпущена ракета Х-31, попавшая в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.

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"Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет", — сообщили в ОК "Юг".

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