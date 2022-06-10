Оккупанты сбрасывают бомбы на Сумскую область

Для атаки враг использует дроны

Оккупанты продолжают совершать преступления/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В частности, за прошедшие сутки мощно атаковали Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Информация по состоянию на 21:30 по 9 июня 2022. Россияне сбрасывают бомбы на наши пограничные громады с дронов. Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами. В 16 часов с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный громады. Пострадавших нет, поврежден дом", — говорится в сообщении.

Обстрелы два дня назад

В среду, 8 июня, оккупанты нанесли удары по Сумской области. В районе села Катериновка вечером были зафиксированы взрывы. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

По предварительным данным, обстрел велся из минометов. Всего зафиксировано 14 взрывов.

"С 21:00 до 21:15 было зафиксировано 14 взрывов в направлении села Катериновка Сумской области, предварительно обстрел велся из миномета", — говорится в сообщении.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка. Кроме того, мы информировали, что в Херсонской области оккупантам выдали "давние" мины, на которых они сами взрываются.