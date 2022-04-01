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Оккупанты пытаются установить контроль над Мариуполем, из города не выпускают людей

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1 апреля, 18:56
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Очевидцы утверждают, что российские военные закрыли город на 5-7 дней на первое время
Оккупанты закрыли Мариуполь / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты закрыли Мариуполь / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над Мариуполемв Донецкой области. Со вчерашнего дня, 31 марта, людей из города не выпускают.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По словам очевидцев, российские военные установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым.

"Лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь не что иное, как геноцид в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него", – уточнила Денисова.

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, пищи, света и газа и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

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Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запретного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", потом применили авиацию.

Ранее гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков рассказал, что для беженцев обустроили 6 тысяч мест в Запорожье и Кривом Роге. Часть людей, которым удалось вырваться из осады, находятся в так называемой серой зоне. Компании группы привлекли к работе пансионаты, где принимают переселенцев и оказывают им помощь.

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