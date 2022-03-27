Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Оккупанты планируют ротацию подразделений на Полесье, пытаются захватить Чернигов и Мариуполь – Генштаб

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 13:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Враг также продолжает блокаду Славутича
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация продолжает перемещать подразделения на территорию Беларуси, чтобы произвести ротацию и пополнить запасы продовольствия, топлива и боеприпасов.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Что происходит

В Генштабе отмечают, что часть подразделений Вооруженных сил Беларуси продолжают находиться на полигонах. В то же время на Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

"На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновка и Рудницкое противник понес потери и отошел", – указывает Генштаб.

Кроме этого, противник пытается на Слобожанском направлении осуществить перегруппировку в районе Сум:

"Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка".

Как отмечается, на Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь.

Реклама

"Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли", – указали в Генштабе.

В то же время в Таврическом операционном районе оккупанты силами Росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

Напомним, внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на10:00 27 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16600
2
Самолеты Самолеты
121
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артиллерия Артиллерия
294
7
Средства ПВО Средства ПВО
52
8
РСЗО РСЗО
93
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Подробнее
Истории подвигов
Старший лейтенант Дозирчий Дмитрий. Совершил подвиг уже в первый день войны, 24 февраля, вблизи городка Олешки Херсонской области. Рискуя жизнью, повел побратимов в отчаянную атаку и прорвал оборону противника на мосту, обеспечив выход колонн 59-й ОМБР из окружения. За личное мужество удостоен звания Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Александр Подольский – сержант службы гражданской защиты ГСЧС, пожарный. Решительно бросился в огонь, пытаясь потушить пожар в частных домах, прилегающих к рынку "Барабашово", обстрелянного оккупантами. Спасая жизнь харьковчан, погиб сам - от осколков нового обстрела россиян.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Нельзя менять свободу на комфорт. Нельзя покупать ресурсы за справедливость и права человека. Нельзя бояться зло называть злом. Нельзя зла бояться.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять