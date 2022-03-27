Оккупанты планируют ротацию подразделений на Полесье, пытаются захватить Чернигов и Мариуполь – Генштаб

Враг также продолжает блокаду Славутича

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация продолжает перемещать подразделения на территорию Беларуси, чтобы произвести ротацию и пополнить запасы продовольствия, топлива и боеприпасов.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Что происходит

В Генштабе отмечают, что часть подразделений Вооруженных сил Беларуси продолжают находиться на полигонах. В то же время на Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

"На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновка и Рудницкое противник понес потери и отошел", – указывает Генштаб.

Кроме этого, противник пытается на Слобожанском направлении осуществить перегруппировку в районе Сум:

"Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка".

Как отмечается, на Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь.

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"Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли", – указали в Генштабе.

В то же время в Таврическом операционном районе оккупанты силами Росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

Напомним, внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке.

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