Оккупанты освободили начальника пожарной части Энергодара: что его заставили сделать

Виталий Троян пробыл в плену российских военных около месяца

Спасатели выходили на протест, требуя освободить своего начальника. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики выпустили из плена похищенного начальника пожарной части оккупированного Энергодара Виталия Трояна. Он был в тюрьме оккупантов почти месяц. За это время "признался" в сотрудничестве с СБУ.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

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По его словам, после почти месячного ареста Троян, очевидно, под давлением оккупантов дал интервью пророссийским журналистам и "признался" в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной.

Как сообщается, начальник пожарной части в ближайшее время вернется к своей работе.

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Виталий Троян. Фото: Дмитрий Орлов

Протест спасателей в Энергодаре

Ранее сообщалось, что бойцы пожарной части Энергодара вышли на масштабную акцию протеста после похищения оккупантами 18 мая начальника первого государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Протестующих спасателей российские захватчики разогнали силой. На опубликованном видео видно, что российские солдаты заставляют спасателей сесть в машины и уехать с места проведения митинга, а также бьют человека, стоящего возле легковой машины.

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Сайт "Сегодня" писал, что оккупанты в Энергодаре продолжают похищать украинцев. По словам очевидцев, захватчики ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали им руки и вывозили в неизвестном направлении.

Также мы сообщали, что за три месяца оккупации Энергодара Запорожской области российскими оккупантами в городе усилили давление на жителей населенного пункта.