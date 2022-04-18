Оккупанты обстреляли спальные районы Харькова: есть погибшие

Жителей города просят не покидать укрытия, ведь обстрелы не прекращаются

В Харькове целый день не утихают артиллерийские залпы / Коллаж "Сегодня"

В результате обстрелов спальных районов Харькова российскими войсками погибли трое горожан. Число раненых еще устанавливается.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В городе целый день не утихают артиллерийские залпы. Жителей Харькова просят не покидать укрытия.

В Харьковской области ВСУ освободили несколько населенных пунктов

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле ИзюмаХарьковской области. Об этом сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений.

"Именно оттуда в том числе они будут пытаться развить наступление на восток", — говорит спикер Минобороны.

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