Оккупанты обстреляли из "Ураганов" два села в Днепропетровской области: есть жертвы

Удары российские военные нанесли ближе к утру, когда люди уходили на работу

Оккупанты обстреляли территорию области из "Ураганов" / Коллаж "Сегодня"

Ближе к утру российские военные обстреляли Зеленодольскую общину сегодня, 12 мая. Стреляли солдаты из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску, когда люди уходили на работу. На территории из-за обстрелов есть раненные и убитые.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Оккупанты разрушили объект энергетической инфраструктуры.

"Ночь более-менее. Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину – из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди уходили на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Когда закончится война

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.

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Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что после 9 мая точно будет известно, как долго продлится война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.

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