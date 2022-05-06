Оккупанты обстреляли громаду в Харьковской области, погиб человек

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область ракетами. В результате этого в Лозовской общине погиб человек.
Об этом сообщил лозовской городской голова Сергей Зеленский.
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Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Украины.
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"Сегодня был трагический день – нашу территориальную громаду обстреляли ракетами", — сообщил Зеленский.
По его словам, погиб один человек.
Сколько РФ выпустила ракеты по Украине?
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия использовала против Украины уже 2014 ракет. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры.
"В общей сложности за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.