Оккупанты обстреляли громаду в Харьковской области, погиб человек

Захватчики использовали ракеты против мирного населения

Враг продолжает атаковать Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область ракетами. В результате этого в Лозовской общине погиб человек.

Об этом сообщил лозовской городской голова Сергей Зеленский.

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Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Украины.

"Сегодня был трагический день – нашу территориальную громаду обстреляли ракетами", — сообщил Зеленский.

По его словам, погиб один человек.

Сколько РФ выпустила ракеты по Украине?

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия использовала против Украины уже 2014 ракет. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры.

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"В общей сложности за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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