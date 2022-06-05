Оккупанты не могут подавить сопротивление людей: что происходит на юге Украины

Российские оккупационные власти не в состоянии подавить деятельность украинских партизан в южных областях Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны.
В частности сообщается, что в Мариуполе оккупанты усиливают фильтрацию и ограничивают передвижение гражданского населения. Причины – растущее недовольство оставшихся жителей и постоянные утечки информации украинским властям.
В Херсонской области оккупанты усилили меры безопасности, начали носить бронежилеты и ездить на бронетранспортерах из-за мощного украинского сопротивления в регионе.
Кроме того, некоторые украинские партизаны начали предлагать платежи в криптовалюте за уничтожение российской военной техники.
Как херсонские партизаны наводят ужас на оккупантов
На оккупированной территории Херсонской области нарастает партизанское сопротивление. Оккупанты усилили охрану так называемых "властей" и подтянули больше вооружения.
Ежедневно в областном центре появляются украинские флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки, отмечают в командовании.
Все это сильно пугает коллаборантов и российских захватчиков. В район Херсона подтянули около 4-х самоходных пушек большой мощности типа "Пион".