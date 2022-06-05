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Оккупанты не могут подавить сопротивление людей: что происходит на юге Украины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 июня, 11:41
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В Херсонской области оккупанты боятся передвигаться без бронежилетов
Оккупанты не могут подавить партизанское движение
Оккупанты не могут подавить партизанское движение / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупационные власти не в состоянии подавить деятельность украинских партизан в южных областях Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны.

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В частности сообщается, что в Мариуполе оккупанты усиливают фильтрацию и ограничивают передвижение гражданского населения. Причины – растущее недовольство оставшихся жителей и постоянные утечки информации украинским властям.

В Херсонской области оккупанты усилили меры безопасности, начали носить бронежилеты и ездить на бронетранспортерах из-за мощного украинского сопротивления в регионе.

Кроме того, некоторые украинские партизаны начали предлагать платежи в криптовалюте за уничтожение российской военной техники.

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Как херсонские партизаны наводят ужас на оккупантов

На оккупированной территории Херсонской области нарастает партизанское сопротивление. Оккупанты усилили охрану так называемых "властей" и подтянули больше вооружения.

Ежедневно в областном центре появляются украинские флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки, отмечают в командовании.

Все это сильно пугает коллаборантов и российских захватчиков. В район Херсона подтянули около 4-х самоходных пушек большой мощности типа "Пион".

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