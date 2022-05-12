Оккупанты не дадут организовать экстракцию военных с "Азовстали"

Российские военные продолжают попытки захвата завода "Азовсталь" в Мариуполе

Враг отверг экстракцию украинских военнослужащих / Коллаж "Сегодня"

Главарь группировки так называемой "ДНР" Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продолжают попытки захвата завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также он отверг возможность экстракции украинских военнослужащих, которые держат обороны на заводе. Пушилин хочет, чтобы украинские бойцы сложили оружие и пошли под трибунал.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

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"Там уже все планомерно идет, все понятно. Гражданских нет, поэтому наши подразделения могут с холодной головой, с понятными расчетами могут выводить ситуацию эту к логическому завершению", – сказал Пушилин в эфире российского телеканала "Соловьев Live".

Главарь группировки так называемой "ДНР" отверг возможность экстракции украинских военнослужащих, которые продолжают держать оборону на заводе.

"Почему они вдруг решили, что на это должны обращать внимание внешние силы? И что касается нас и касается России... Я говорю об этих всех припадках о всякого рода экстракшенами. Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти", – заявил Пушилин.

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Гражданским удалось покинуть "Азовсталь"

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что гражданские покинули заблокированную "Азовсталь". В настоящее время на территории завода идут локальные бои.

"Если вы говорите именно о заводе "Азовсталь", то гражданские жители, которые были с нами, о которых мы заботились, — им удалось покинуть завод", — заявил Паламарь.

Отметим, что завод "Азовсталь" находится в окружении войск оккупантов. Украинские защитники держат оборону, несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.

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