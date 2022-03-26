Оккупанты изменили требования в Славутиче на более жесткие

В настоящее время город находится под контролем российских военных

Оккупанты ужесточают требования / Коллаж "Сегодня"

Российские военные требуют убрать полицию из Славутича, который сейчас находится под контролем оккупантов.

Об этом сообщил советник МВД Вадим Денисенко, пишет Энергоатом.

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"Мы понимаем, что после этого будут и следующие требования. Это традиционно: они заходят якобы с более мягкими вещами, а затем начинают очень часто требовать вещи, которые недопустимы вообще в любой нормальной жизни", – говорит Вадим Денисенко.

В настоящее время город находится под контролем российских оккупантов, но без жителей Славутича невозможно обеспечить жизнедеятельность объекта "Укрытие" и Чернобыльской АЭС.

Жители Славутича вышли на митинг

В Славутич Киевской области оккупанты зашли вместе с военной техникой. На главную площадь города сразу вышли сотни жителей. Они принесли огромный флаг Украины, чтобы показать, что войска РФ там не ждут. Оккупанты уже захватили местную больницу.

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Вскоре оккупанты начали пытаться разогнать людей – открыли огонь в воздух и использовали светошумовые гранаты. Но украинцев это не остановило, их становится все больше на площади.

Мэр Славутича Юрий Фомичев, которого ранее захватили российские оккупанты, уже на свободе. Он присоединился к акции протеста в городе и выступил перед местными жителями.

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