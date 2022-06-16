О чем думали оккупанты? Спецназовцы виртуозно уничтожили вражеский понтонный мост в Луганской области (видео)

Россияне построили переправу "на месте недобрых знаков"

Силы Специальных Операций уничтожили понтон оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники взорвали очередной понтонный мост оккупантов в Луганской области. Россияне проложили переправу прямо вокруг того места, где их раньше нещадно уничтожали ВСУ. Но понтонный мост успешно удалось заметить ночью прямо под носом врага.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций в Telegram.

Реклама

Военные признаются, что не знают, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области.

"Ведь вокруг того места – более чем достаточно недобрых знаков в виде сожженной российской техники", – пояснили в ССО.

Также защитники признали, что не понимают, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом ночью воины ССО Украины миновали понтон.

"Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу", – констатировали украинские военные.

Реклама

Потери оккупантов в сутки

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1449 (+9) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц,

артиллерийских систем – 729 (+7) единиц,

РСЗО – 233 (+3) единицы,

средств ПВО – 97 (+0) единиц,

самолетов – 213 (+0) единиц,

вертолетов – 179 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица,

крылатых ракет – 129 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единицы,

специальной техники – 55 (+0) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Ранее мы писали, что украинские военные дважды в сутки останавливали попытки российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области, взорвав два понтонных моста возле Белогоровки.

Реклама

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко прогнозирует успешное контрнаступление украинских защитников, а также освобождение захваченных территорий к концу лета.