Новый союз U-24, закрытое небо и жесткие санкции: Зеленский обратился к Конгрессу США

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США в связи с войной РФ против нашей страны. По видеосвязи он рассказал, что "Россия превратила украинское небо в источник смерти", и попросил закрыть небо. Также глава государства предложил создать новое объединение стран, чтобы немедленно останавливать конфликты в мире и оказывать помощь тем, кто в этом нуждается.
Об этом сообщает "Сегодня".
О чем сказал Зеленский:
▪️"Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет, бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы более прицельно убивать".
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▪️ "Мы просим ответить на террор. Создать над Украиной гуманитарную бесполетную зону, условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно терроризировать наши мирные города".
▪️ "Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся: С-300 и других аналогичных системах".
▪️ "Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Все американские компании должны выйти из России. Оставить этот рынок, залитый нашей кровью".
▪️ "Мы предлагаем создать объединение U-24 – United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что необходимо, чтобы сохранить мир".
Ситуация в Украине 16 марта:
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