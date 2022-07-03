"Новая партия рашистов": бойцы ВСУ взяли в плен большую группу оккупантов (видео)

Украинские военные пополнили обменный фонд

ВСУ пополнили обменный фонд новыми пленными / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области украинские военные взяли в плен группу оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Новая партия рашистов в Луганской области для обменного фонда на наших защитников", – говорится в подписи к видео.

Украина и РФ обменялись пленными

Украина и Россия 29 июня провели обмен пленными, в рамках которого смогли вернуться домой 144 украинских воина.

Среди освобожденных 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-Морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 теробороновцев и один полицейский. Самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому молодому – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали".

По данным журналистов, которые имели доступ к "обменному фонду", в основном украинских бойцов поменяли на рядовых солдат России, а также так называемых "Л/ДНР". Однако был один летчик и несколько снайперов.

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Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР МО также раскрыл некоторые детали обмена.