Невероятная история кошки-беженки из Харькова: "Липучка" потерялась на львовском вокзале, когда вместе с хозяевами убегала от войны

Хозяйка кошки попутками добиралась, чтобы забрать себе животное

"Липучку" семья харьковчан взяла из приюта для животных два года назад. Коллаж "Сегодня"

Липучка, так зовут четвероногую, потерялась на львовском вокзале, когда вместе с хозяевами убегала от войны. Через две недели ее подобрала местный волонтер и разыскала владелицу, которая уже успела переехать в Житомирскую область. Хозяйка, когда услышала, что ее любимица нашлась, сразу за ней приехала.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

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"Мое солнышко, моя рыбочка, моя кошка", - обращается хозяйка к своей любимице.

Их трогательную встречу на видео сняла львовянка Галина, у которой семь кошек и подкармливает еще и дворовых. Так она и нашла потерянную четырехлапую.

"Из-под машины вышла кошка и она была настолько голодная, что когда увидела еду, бросилась и начала есть", – рассказывает львовянка Галина Мончак.

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Женщина говорит – сразу поняла, что кошка домашняя. Сфотографировала ее и написала в соцсетях. А потом в одной из групп нашла объявление харьковчанки, которая искала похожую кошку. Пушистая, как оказалось, потерялась на львовском вокзале, куда с хозяевами приехала эвакуационным поездом из Харькова.

"Испуганное и голодное животное нашли через две недели. От железнодорожного вокзала отошла недалеко. Но хозяйка кошки к тому времени из Львова уже переехала – на Житомирщину. Однако сразу примчалась за ней, после звонка волонтерки", - рассказала корреспондент Оксана Лабойко.

По словам Галины Мончак, хозяйка кошки попутками добиралась, чтобы забрать животное.

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"Мы встретились. Все плакали. Кошка ее узнала", - рассказала она.

"Липучку" семья харьковчан взяла из приюта для животных два года назад. Чтобы забрать животное, Ирина Коноваленко преодолела почти 350 километров.

"Ехала я через Ровно и у всех был такой вопрос: "У тебя породистая кошка?". Говорю – да нет, обычная, но она все равно она моя, родная", – рассказала девушка.

Удивительных историй спасения животных на войне хватает.

Эвакуация за границу

Многие украинцы принимают решение покинуть страну на время военных действий и выехать за границу.

Вывезти с собой животное тоже возможно, но процедура будет сложнее, чем для перемещения внутри страны.

Каждая страна имеет свои правила, но все они приблизительно одинаковы, особенно в государствах – членах ЕС. Кабмин опубликовал условия для пересечения границы с Польшей с животным:

животное идентифицировано с помощью микрочипа;

животное вакцинировано от бешенства (прививка действует);

животное имеет актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;

животное имеет действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья (выдается ветеринарными учреждениями Госпродпотребслужбы).

Однако если вы не выполнили одно или несколько требований, не расстраивайтесь. У вас остается еще два варианта пересечения границы.

Если вы можете указать адрес проживания этого животного в Польше, вы должны иметь заполненную декларацию (заявку), ее можно найти на сайте Кабмина.

Далее информация о местах пребывания передается соответствующему уездному (районному) ветеринарному врачу, и уже он проводит все необходимые мероприятия.

Если вы не можете указать адрес будущего пребывания питомца, вы должны иметь заполненную заявку, и ветврач проведет все необходимые манипуляции сразу после пересечения границы.

Другие виды животных (грызуны, кролики, земноводные, рептилии, беспозвоночные, декоративные водные животные) временно освобождаются от получения разрешения главного ветеринарного врача Республики Польша.

"Сегодня" также писали, какими рейсами "Укрзализныця" эвакуирует украинцев за границу, и рассказывали, в каких странах ЕС можно путешествовать по железной дороге бесплатно.