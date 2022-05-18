Не оторванная нога, а "остеохондроз". В "ЛНР" оригинально отбирают деньги у оккупантов

Семьям раненых и погибших не выплачивают никаких компенсаций

Оккупантов в "ЛНР" оставляют без выплат после ранений. / Фото: Коллаж: Сегодня

Власть так называемой самопровозглашенной республики "ЛНР" не выплачивает компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной. С этой целью медицинские работники всячески уродуют диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий воины получают выписки, в которых указан "остеохондроз", "язва" или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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Такое отношение к оккупантам вызывает острое чувство несправедливости со стороны местного населения "ЛНР" даже несмотря на наращивание пропаганды со стороны РФ.

Учитывая безвозвратные потери 2 армейского корпуса ВС РФ (именно в нем служат "мобилизованные" с территории "ЛНР"), ситуация по поддержке и восприятию местным населением войны и последующей мобилизации значительно уменьшается.

16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно "мобилизованных" на войну против Украины. Такие акции зафиксированы у военной прокуратуры и военкоматов Луганска и Ровеньок. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников около 700 человек.

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В Донецке не ожидали столь кровопролитной войны

Почти каждая семья уже получила "похоронку", ведь в российскую армию забрали чуть ли не всех "ополченцев" призывного возраста, рассказала сайту "Сегодня" жительница оккупированного Донецка.

По ее словам, многие были шокированы вторжением, каждый по-своему. Немногие ожидали, что это будет именно так.

"Откровенные сепары сначала кричали: давно пора! Но их эйфория с каждым днем испаряется, потому что каждый день слышишь, то в одну семью пришла похоронка, то в другую, то в третью. Уже ни для кого не секрет, что российские войска не идут первыми в наступление, впереди – пушечное мясо, наши ополченцы.

Говорят, в городе не только редко, а практически не видно мужчин призывного возраста в штатском. Всех забрали воевать.

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"Молодых мужчин просто выкашивают. Другого слова я не подберу в этой ситуации", – говорит собеседница.

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