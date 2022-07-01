Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Названа астрономическая сумма, в которую России вылился "жест доброй воли" на Змеином

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 18:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские военные покинули остров Змеиный 30 июня, но при этом, там было уничтожено много дорогостоящей техники и вооружения
Стало известно, сколько было потерянно технике на острове и ее стоимость
Стало известно, сколько было потерянно технике на острове и ее стоимость / Фото: Коллаж: Сегодня

За более чем четыре месяца пребывания на острове Змеиный, российские военные потеряли техники на сумму более, чем$900 млн. Об этом пишет издание Forbes.

Самой дорогостоящей потерей оккупантов стал флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва", стоимость которого оценивается в $750 млн.

Реклама

Также на Змеином были уничтожены 8 зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела", общая стоимость которых составляет более $100 млн. Также наши военные ликвидировали четыре плавсредства разных классов на сумму около $50 млн.

Россияне потеряли важное буксирное судно "Василий Бех". На борту корабля был ЗРК "Тор". На дно корабль пошел 17 июня в результате попадания украинской ракеты", – отметили в издании.

Еще оккупанты на острове лишились трех зенитно ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".

Реклама

В данный момент общая оценка уничтоженной на Змеином и в окрестных водах техники достигает $915 млн. Учтены только известные и подтвержденные потери.

Как россияне отступали с острова

30 июня оперативное командование "Юг" подтвердило информацию о том, что российские оккупанты покинули остров Змеиный в ночь на 30 июня. После атак ВСУ противник наспех эвакуировал остатки гарнизона.

Реклама

В этот же день стало известно, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 1 июля
1
Личный состав 35750
Личный состав
2
Танки 1577
Танки
3
ББМ 3736
ББМ
4
Артиллерия 796
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 186
Вертолеты
9
БПЛА 645
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2610
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Кум"... Олег Куцин - командир 49-го стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й ОМБр "Холодный Яр". Легендарный патриот, боровшийся за независимость Украины еще во времена СССР: был участником «Революции на граните», членом «Просвіти»… На российско-украинской войне – с 2014-го. Первый в истории комбат ВСУ в звании младшего лейтенанта. Погиб во время обстрела на Изюмском направлении…

История героя
Непокоренные
27-летний боец полка "Азов" с позывным "Мольфар" был начальником связи штаба обороны Мариуполя. До этого парень из Прикарпатья отслужил 8 лет на Донбассе. Чудом выжил во время авиаударов россиян по "Азовстали", но получил тяжелые ранения. А дальше была невероятная эвакуация вертолетами ВСУ…
Удивительная история спасения
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19393.52

Binance Coin (BNB)

215.69

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.96

Theta (THETA)

1.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
39,99
-
-
57,99
39,00
-
51,00
57,00
39,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
40,16
-
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,40 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.4

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять