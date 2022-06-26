Навел "Иглу" и повалил дым. Воин ДШВ рассказал, как приземлил "Аллигатора" РФ

Стоимость одного такого российского вертолета – 16 миллионов долларов

Военный ДШВ Назар приземлил российский Ка-52. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский военный Десантно-штумовых войск (ДШВ) Назар из "Иглы" приземлил российский вертолет. Теперь у оккупантов минус еще один Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Военнослужащий рассказал, что ему удалось сбить один из трех вражеских вертолетов.

"Наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла" и совершил пуск. Ракета попала в "вертушку". Из подбитого "Аллигатора" повалил густой черный дым", – рассказал военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Военнослужащий, приземливший "Аллигатора". Фото: Минобороны

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Потери России

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1532 (+21) ед.;

боевых бронированных машин – 3659 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 764 (+0) ед.;

РСЗО – 243 (+2) ед.;

средств ПВО – 99 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.

вертолетов – 184 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);

крылатых ракет – 139 (+2);

корабли/катера – 14 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед.;

специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

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