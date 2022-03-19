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Налаживать отношения с Путиным будет повторением ошибки 2014 года — Джонсон

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19 марта, 16:32
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Если Москва победит, в мире наступит "новая эра запугивания"
У Бориса Джонсона самая жесткая позиция в Европе по отношению к военному преступнику Путину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
У Бориса Джонсона самая жесткая позиция в Европе по отношению к военному преступнику Путину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что после развязанной войны в Украине было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Слова политика приводит британское издание The Gardian.

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"Я знаю, что в мире есть люди, которые говорят, что лучше примириться с тиранией. Я считаю, что они глубоко ошибаются. Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку", — заявил Джонсон.

Политик предупреждает, что в случае успеха вторжения армии России в Украину наступит "новая эра запугивания от Балтийского до Черного морей". А сейчас мир находится в "поворотном моменте".

"Конец свободы в Украине будет означать исчезновение всякой надежды на свободу в Грузии, а затем и в Молдове. Это будет означать начало новой эпохи запугивания всей Восточной Европы от Балтики до Черного моря. Если Путину удастся сокрушить Украину, это даст зеленый свет автократам повсюду на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке. Это поворотный момент для мира. Это момент выбора. Это выбор между свободой и угнетением", — отметил Джонсон.

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