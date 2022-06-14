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Накрыли "Ураганами" Днепропетровщину и уничтожают Северодонецк: главное об атаках РФ за ночь

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 июня, 08:26
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От ударов россиян за последние сутки есть погибшие и раненные среди гражданских
Оккупанты атаковали украинские города.
Оккупанты атаковали украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города и села. От атак россиян гибнут люди. Они используют ракеты и "Ураганы". Снаряды попадают в жилые дома.

Сайт "Сегодня" собрал главное, что известно об атаках россиян за ночь.

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Днепропетровская область

Ночь оказалась неспокойной. Враг снова обстрелял два района области – Криворожский и Синельниковский.

Кроме того, оккупанты ударили из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам. Люди предварительно не пострадали.

В Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию.

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Луганская область

В Северодонецке ситуация крайне обострена – россияне уничтожают многоэтажки и "Азот". Штурм города продолжается уже сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания жилые дома и объекты промышленности.

"Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушен мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента. Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось", – сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка.

Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горном – два.

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Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.

Обстрелы Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Донецкая область

За 13 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 1 в Авдеевке, 1 в Новоселовке Первой и 1 в Кураховке. Еще 5 человек получили ранения.

Кроме того, в Донецкой области скончались двое гражданских, получивших ранения в Луганской области.

Одесская область

Ночь прошла без обстрелов. Однако утром в Одессе были слышны взрывы – вероятно сбили вражескую ракету.

Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, оккупанты перегруппировываются и маневрируют в Черном море. Минная угроза в море и на побережье – высока.

Кроме того, на южном направлении, Николаевской и Херсонской, нанесено два авиаудара по врагу.

Сумская область

13 июня было неспокойно. После 12 часов россияне открыли минометный огонь. Зафиксировано 14 взрывов в Эсманской общине.

Почти в 14 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб.

Около 17 часов общину еще и обстреляли из минометов, 30 прилетов.

Раньше мы писали, что на Донбассе оккупанты готовятся развивать наступление в направлении Славянска и пытаются продвигаться в сторону Бахмута. Кроме того, в Северодонецк подтягивают дополнительные силы.

Также в ISW уточнили, удалось ли оккупантам окружить ВСУ в Северодонецке после подрыва всех мостов.

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