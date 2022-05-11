Наемник из "Вагнера" назвал причины поражения армии РФ под Киевом

Поражение армии Российской Федерации под Киевом было неизбежным. Россияне не ожидали, что украинская армия окажет столь яростное сопротивление. Именно из-за этого российские военные были застигнуты врасплох.
Об этом сообщил бывший наемник российской частной военной компании "Вагнер" Марат Габидуллин, пишет telegram-канал "Сегодня".
"Под Киевом они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия оказала столь яростное сопротивление и что они столкнулись с настоящей армией. Я отказался, сказал им: "Ребята, это ошибка", — рассказал Габидуллин.
Бывший наемник добавил, что достаточно насмотрелся на армию РФ в Сирии.
"Российские военные не принимали непосредственного участия в боевых действиях. Вооруженные силы РФ, когда нужно было учиться воевать, не учились воевать по-настоящему", — добавил Габидуллин.
Массовое захоронение под Киевом
Президент Украины Владимир Зеленский обмолвился, рассказывая журналистам о массовых захоронениях на Киевщине.
"Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый – сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют. Второй: 900 – это приблизительное количество тел, найденное в той местности", – сказал он.
Ранее Владимир Зеленский в интервью для польских СМИ сказал, что правоохранители снова обнаружили массовое захоронение на территории Киевской области, которая находилась под российской оккупацией в марте.
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