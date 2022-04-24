"Надоели долги, кредиты?". В Перми "оригинально" набирают контрактников на войну против Украины

Им обещают контракт от 4-х месяцев и льготы

Контрактникам в РФ обещают "новый образ жизни" / Фото: ТАСС, Коллаж: Сегодня

В Перми Российской Федерации набирают контрактников в армию, обещая им "новый образ жизни".

Фото объявления опубликовал один из харьковских Telegram-каналов.

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"Уважали и гордились"

"Надоели долги, кредиты? Желаешь сменить образ жизни? Хочешь, чтобы тебя уважали и гордились? Звони!" – говорится в объявлении.

Среди прочего обещают контракт от 4-х месяцев, "зарплату от 220 тысяч", однако не указывают, в какой валюте, отмечая, что это "государственная гарантия".

Кроме этого, упоминается, что образование не требуется, а проезд, питание, проживание бесплатные. Также обещают "социальные льготы":

Фото – t.me/hueviykharkov.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что рано или поздно все, кто развязал войну в Украине, будут наказаны, в том числе президент России Владимир Путин.

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