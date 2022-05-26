Над Хмельницкой областью ПВО сбила ракету оккупантов

В результате падения обломков никто не пострадал

Российская ракета не долетела до места назначения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Над Хмельницкой областью силы ПВО Украины сбили ракету российских оккупантов. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

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"25 мая вечером, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле. Жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.

Гамалий призвал людей не игнорировать тревог и оставаться в укрытиях во время сирены.

Оккупанты атакуют Донбасс

Вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях российские захватчики пытаются наступать, обстреливают деревни и наносят ракетно-бомбовые удары

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.

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"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил в среду, 25 мая, отразили 10 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие Объединенных сил уничтожили:

4 танка;

1 единицу специальной техники;

2 артиллерийские системы;

1 бронетранспортер;

1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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