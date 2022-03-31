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Нацгвардеец предложил любимой руку и сердце прямо на блокпосту – трогательное видео

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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31 марта, 15:54
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Мужчина признался в любви под аплодисменты своих побратимов
Нацгвардейцы Владимир и Ирина познакомились, когда мобилизовались
Нацгвардейцы Владимир и Ирина познакомились, когда мобилизовались / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский нацгвардеец предложил руку и сердце нацгвардейке на блокпосту.

Как сообщает канал "Украина 24" во время телемарафона "UAразом", Владимир и Ирина познакомились, когда мобилизовались. Еще месяц назад нынешний жених не представлял, что сделает девушке предложение.

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Под аплодисменты своих побратимов Владимир с цветами сделал предложение любимой и предложил стать его женой.

Ирина сказала желанное "да".

Напомним, ранее в Ровенской области поженились нацгвардейцы. Церемония состоялась в забаррикадированном городском совете – без белого платья, друзей, родителей.

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Боялись разлуки: в Киеве во время войны поженились медики

В Киеве во время войны, которую развязала Россия, поженились медработники. Молодые люди боялись, что военные действия могут их разлучить.

Врач-реаниматолог сделал предложение медсестре блока кардиореанимации за два дня до начала войны. Однако после начала военных действий в клинической больнице №5 в Киеве, где работают влюбленные, начали принимать раненых.

Церемония прошла без колец и фаты, в рабочей форме.

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