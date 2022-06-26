"Наблюдали, красиво!" В РФ диспетчер похвалил пилота за удар по Киеву (видео)

Российский пилот отчитался о пусках ракет, а также поблагодарил за прикрытие

В России радуются, что бомбят столицу Украины Фото: коллаж "Сегодня"

Белорусские активисты показали фрагмент переговоров российского диспетчера и пилота бомбардировщика, который выпустил ракеты по Киеву утром 26 июня. На записи можно услышать, как россияне радуются тому, что бомбят столицу Украины.

Соответствующая аудиозапись появилась в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

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Так, во время переговоров российский пилот отчитался о пусках ракет, а также поблагодарил за прикрытие. Диспетчер похвалил экипаж за бомбардировки украинцев.

"Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", – сказал он.

Утренний ракетный удар по Киеву

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м.

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По информации ГСЧС, в данный момент проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской (метро Лукьяновская).

"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артема", – сообщил он.

По словам спасателей, 7-летнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам в Охматдет. Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под руин дома.

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Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина – гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, который иссечен обломками.

Отец семьи – 37-летний Алексей – погиб.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

Госпитализировали в общей сложности четырех пострадавших. В том числе семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а затем спасли и ее маму. Поисково-спасательные работы продолжаются.