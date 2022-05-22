На Юге оккупанты продают выезд на свободную территорию: затем стреляют в спину

Россияне усиленно препятствуют эвакуации гражданского населения

Оккупанты расстреливают тех, кто хочет выехать на свободную территорию Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В южных областях Украины россияне не разрешают эвакуироваться гражданским жителям с оккупированных территорий. На блокпостах установлены жесткие ограничения на выезд. Однако некоторые оккупанты все же берут взятки за пропуск мирных украинцев. Правда, получив деньги, вслед по ним открывают огонь.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Реклама

Украинские военные констатируют, что, не имея успехов в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовольствия местного населения от "русского мира".

Однако сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под рашистских властей и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов.

"А те в свою очередь установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за 1000 долларов или их эквивалент. Но и тогда вслед коварно открывают огонь", – сообщили в ОК "Юг"

Россия хочет аннексировать Херсонщину

Назначенная оккупантами так называемая "администрация Херсонской области" заявила о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к России.

Реклама

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ пообещал, что ВСУ освободят Херсонщину, и посоветовал "гауляйтерам" готовить прошение о помиловании после приговора суда.

Ранее российские СМИ сообщали, что во временно оккупированном Херсоне может состояться псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" вроде "ЛДНР".

Читайте также: