На востоке ВСУ отразили девять атак российских оккупантов и уничтожили три танка

За сутки армия России потеряла почти сотню солдат

Украинцы продолжают крошить российскую военную технику / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты, которые уже и Харьков оставили в покое, продолжают ежедневно нести существенные потери. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение 14 мая они потеряли 80 человек личного состава.

Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Фейсбук.

Реклама

Статистика за сутки

В течение минувших суток российские оккупационные войска совершили 9 атак на позиции наших войск. Они получили достойный отпор и на данный момент бои продолжаются.

Во время атак украинские защитники уничтожили:

личного состава – до 80;

танков – 3;

БТР – 2;

артиллерии – 1;

минометов – 4;

АТТ – 3;

БПЛА – 3.

Напомним, днем ранее российские террористические войска также осуществили девять атак, которые были отражены.

Реклама

Другие данные