На востоке ВСУ мощно ударили по захватчикам

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов

ВСУ снова нанесли удар по оккупантам/Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images, Генштаб ВСУ. Коллаж: "Сегодня"

На востоке украинские защитники продолжают сдерживать агрессора. За прошедшие сутки удалось уничтожить не только оккупантов, но и их технику.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

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Подробности

16 июня российские оккупанты совершили 1 попытку штурмовых действий. Потери врага составляют:

личного состава – 26;

БТР – 1;

БПЛА – 1;

состав из ГСМ – 1.

Общие потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 16.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1449 (+9) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц,

артиллерийских систем – 729 (+7) единиц,

РСЗО – 233 (+3) единицы,

средств ПВО – 97 (+0) единиц,

самолетов – 213 (+0) единиц,

вертолетов – 179 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица,

крылатых ракет – 129 (+0) единиц,

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц,

специальной техники – 55 (+0) единиц.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Мариуполе оккупанты угрожают школьникам из-за украинского языка. Также мы писали, под Херсоном взлетел на воздух арсенал оккупантов.