На очереди колонизация Марса? В "ДНР" собрались "приговорить к расстрелу" Зеленского и Порошенко

В захваченном Мариуполе оккупанты готовятся провести "трибунал" для нынешней и прошлой украинской власти, в частности Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Александра Турчинова. Также РФ анонсирует псевдореферендумы на неподконтрольных Украине территориях.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"В так называемой "ДНР" заявили, что на трибунале в Мариуполе, устав которого разрабатывают с Россией, приговорят Зеленского, Порошенко и Турчинова. К расстрелу, как высшей мере наказания. И в то же время совбез в России заявил, что таки референдуму в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области быть. В этом году", – написал он.
Сам Андрющенко скептически относится к планам Кремля:
"Жду заявления о колонизации Марса и привлечения в союзники инопланетян. Ну, чтобы уж точно быть уверенным, что все заявленное состоится".