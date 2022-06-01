На очереди колонизация Марса? В "ДНР" собрались "приговорить к расстрелу" Зеленского и Порошенко

Советник мэры Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о планах оккупантов

В "ДНР" хотят "приговорить к расстрелу" Зеленского и Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

В захваченном Мариуполе оккупанты готовятся провести "трибунал" для нынешней и прошлой украинской власти, в частности Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Александра Турчинова. Также РФ анонсирует псевдореферендумы на неподконтрольных Украине территориях.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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"В так называемой "ДНР" заявили, что на трибунале в Мариуполе, устав которого разрабатывают с Россией, приговорят Зеленского, Порошенко и Турчинова. К расстрелу, как высшей мере наказания. И в то же время совбез в России заявил, что таки референдуму в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области быть. В этом году", – написал он.

Сам Андрющенко скептически относится к планам Кремля: