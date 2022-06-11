На фронте погиб известный военкор Алексей Чубашев

При каких обстоятельствах погиб Чубашев пока неизвестно

На войне погиб известный военный корреспондент Алексей Чубашев. Коллаж "Сегодня"

В войне с российскими оккупантами погиб известный украинский военный журналист Алексей Чубашев.

Об этом сообщает в Facebook Михаил Макарук.

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"Мега положительный и профессиональный журналист. Офицер. Человек, который верил в свое дело и шел всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомню навсегда как порядочного улыбающегося человека за чашкой кофе в Мариинском парке. И мы освободим твою Родину", – написал Макарук.

В 2015 году журналист начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, являлся автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу РекрутUA. После увольнения с ВСУ развивал собственные проекты. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулся в ряды ВСУ.

У Алексея Чубашева остались жена, маленькая дочь и сын, родившийся в марте 2022 года. Смерть военного корреспондента подтвердил военный психолог Андрей Козинчук.

Напомним, под Изюмом в Харьковской области погиб Александр Махов – многолетний военкор канала "Украина" и доброволец, который прошел Дебальцево.

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А во время обороны Киева в результате взрыва вражеской ракеты на позиции украинских зенитчиков погиб солдат Андрей Никончук. Он спас столицу от техногенной катастрофы. Нашему защитнику посмертно присвоили звание Героя Украины.