На фронте погиб активист и сын известной писательницы

Роман Ратушный был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб при выполнении боевого задания

Роману должно было исполнится 25 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

На фронте погиб активист, глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" и военнослужащий Роман Ратушный. Он служил в разведке 2-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

Об этом сообщает общественная организация, возглавляемая Романом, "Защитим Протасов Яр".

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Ратушный погиб 9 июня в бою под Изюмом.

"5 июля Роме должно было исполниться 25… Он был националистом всю жизнь: участник Революции Достоинства в 16 лет, общественный активист, возглавлял общественную организацию "Защитим Протасов Яр", – говорится в сообщении.

С первого дня полномасштабного российского вторжения Роман участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 омбр "Холодный овраг" освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.



Роман Ратушный – сын писательницы, журналистки Светланы Поваляевой и журналиста, активиста движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного.

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