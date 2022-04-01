На Донбассе силы ООС уничтожили 8 танков, 44 бронемашины и много другой техники

Украинские военные нанесли потери российским оккупантам

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса также сбили три беспилотных летательных аппарата врага. Коллаж "Сегодня"

Военные Объединенных сил в течение суток успешно отразили девять атак российских военных на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает ООС в Facebook.

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"Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили восемь танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника", – говорится в сообщении.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса также сбили три беспилотных летательных аппарата врага.

Ситуация в Луганской области

На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске Луганской области россияне из беспилотника заминировали трассу.

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В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов проблематична – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.

В отдаленные населенные пункты с каждым днем все труднее доставлять гуманитарный груз – украинцам советуют как можно быстрее покинуть опасные районы.

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