На Донбассе силы ООС уничтожили 8 танков, 44 бронемашины и много другой техники

Военные Объединенных сил в течение суток успешно отразили девять атак российских военных на Донецком и Луганском направлениях.
Об этом сообщает ООС в Facebook.
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"Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили восемь танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника", – говорится в сообщении.
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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса также сбили три беспилотных летательных аппарата врага.
Ситуация в Луганской области
На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске Луганской области россияне из беспилотника заминировали трассу.
В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов проблематична – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.
В отдаленные населенные пункты с каждым днем все труднее доставлять гуманитарный груз – украинцам советуют как можно быстрее покинуть опасные районы.
Раньше мы писали:
- Оккупанты свозят технику в Луганскую область – глава ОГА
- В Донецкой области российские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка.
- Захватчики привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых людей везут в Россию.