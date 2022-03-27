На Донбассе отбили пять атак врага за сутки, много техники уничтожено – Генштаб

В течение текущей недели подразделения группировки ОС отразили 63 вражеские атаки

Украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе в воскресенье, 27 марта, были уничтожены два танка, боевая машина пехоты и автомобиль оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

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Украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника. В целом, в течение текущей недели подразделения группировки ОС отразили 63 вражеские атаки.

"Наши военнослужащие уничтожили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника. Также, воины Объединенных сил уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и захватили пять БМП – 3 оккупантов", - говорится в сводке.

Россию накрыла волна увольнений

"Сегодня" ранее рассказывали, что каждой пятой российской компании пришлось сократить штат или отправить сотрудников в простой. В 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий вынуждены закрыться. Кроме того, компаниям нечем выплачивать зарплаты.

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