На дачу пока можно ехать без справки из военкомата

Адвокат дал разъяснение

Стали известны новые подробности нашумевшей нормы, которая запрещает выезжать военнообязанным с постоянного места проживания или пребывания без разрешения ТЦК (по старому – военкомата). После того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал на своей странице в Facebook небольшое разъяснение, что разрешение должны брать все военнообязанные, планирующие выехать за пределы районов и областей, соцсети разразились новым бунтом. У украинцев возник вопрос, как теперь ездить на работу, учебу, к родственникам, например, из пригорода в облцентр или столицу и обратно? Народ спрогнозировал, что в военкоматах начнет небывало процветать коррупция, а очереди будут в несколько тысяч человек.

Ситуацию "Сегодня" немного прояснила адвокат, координатор волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Евгения Рябека.

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Комментарий

"Если человек едет на работу в другой регион, то это корреспондируется с нормами закона 1992 года: такой гражданин должен стать на учет в том регионе, куда он приехал. Учет военнослужащих должен быть, – сообщила нам Евгения Рябека. – Приведу пример: мой племянник поехал работать во Львов. Банк, в котором он работает, обязал сотрудников стать на военный учет. Что касается тех, кто ездит на работу из пригорода в облцентр, из пригорода в Киев и обратно: давайте исходить из позиции главнокомандующего о том, что никаких указаний препятствовать сейчас нет. Думаю, будет уместным подождать день или два, чтобы узнать позицию Генерального штаба. Считаю, что дополнительные разъяснения будут".

По ее словам, не ставится целей создать препятствия.

"Прежде всего, цель – это учет военнообязанных и понимание, где они находятся".

Резюмируя, Евгения Рябека, ответила на вопрос, который в соцсетях задали несколько тысяч возмущенных украинцев: "А как теперь ездить на дачу? Тоже нужно разрешение?".

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"Ссылаясь на пост главнокомандующего ВСУ, который говорит, что в ближайшие дни никаких указаний препятствовать перемещению не было, все могут поехать на дачу. А более детальную позицию от Генштаба давайте подождем", – сказала нам Евгения Рябека.

Ситуация