"Мы отсюда не выберемся": в сеть попало видео с паникующими оккупантами

Воякам пришлось прятаться в погреб

ВСУ обстреляли оккупантов на Луганщине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные в Луганской области перепугались, попав под жуткий обстрел ВСУ. Они никак не могли сообразить, где лучше прятаться. В сети появилось видео, снятое одним из оккупантов, сообщает УНИАН.

"‎Мы отсюда не выберемся, нах*й!" — в отчаянии говорит один из военных.

Оккупанты не знают куда бежать, ведь повсюду лежат ящики со снарядами. В итоге нашли выход — залезть в погреб. Как сказал один из перепуганных россиян, лучше пусть там завалит, чем быть под обстрелом.

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Ситуация в Украине

Российский командир "мотивирует" подчиненных оставаться на позициях, угрожая им расстрелом. Об этом рассказал захватчик из временно оккупированного Крыма.

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В западной прессе пишут, что у россиян есть все возможности переломить ситуацию на фронте в свою пользу и заключить мир на условиях Кремля. Однако в это не верит военный эксперт Олег Жданов.

По последним данным Генштаба ВСУ, потери армии РФ официально сегодня составляют более 34 тысяч личного состава.