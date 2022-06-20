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Как в кино! Военный медик взял в плен восьмерых оккупантов

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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20 июня, 11:14
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Военные РФ хотели ограбить защитников Украины, но далеко не ушли
Оккупанты хотели украсть форму ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты хотели украсть форму ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный медик взял в плен восьмерых оккупантов. Эта история стоит сценария для фильма.

Об этом сообщил Анатолий Штирлиц в Telegram.

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Военные РФ хотели своровать форму

Наши военные только получили новую форму. Но поскольку интенсивные бои продолжаются, времени на разборку обнов у них просто не было. Поэтому защитники оставили на потом разбор вещей и разошлись по своим позициям.

Позже военный медик вернулся, чтобы что-нибудь из одежды себе взять. И тут он увидел странную картину. В форме украинских военных уже копаются захватчики. Он долго не думал и просто взял в плен оккупантов.

Вскоре к медику пришли собратья. Не сдерживал эмоций командир. Его возмутило то, что оккупант нагло обул его берцы.

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"История стоит сценария для фильма. Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили до времени на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернуться, что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме… Результат – боевой медик взял в плен восемь россиян. Такие у нас медики! Верьте в ВСУ", – написал Штирлиц.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика! 18+

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Ранее мы сообщали, что разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично Путин.

Также напомним, в Генштабе назвали направление, где ВСУ больше всего "покрошили" оккупантов.

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Герої не вмирають!

Решительный активист-разведчик... Роман Ратушный - боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр". Освобождал Тростянец, боролся с оккупантами на Изюмском направлении. Погиб, выполняя боевое задание в разведдозоре. На сайте президента создана петиция о присвоении Ратушному звания Героя Украины (посмертно).

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Два Александра – командир экипажа и летчик-штурман вертолета. Это только двое из команды героических пилотов ВСУ, участвовавших в "адских рейдах" в Мариуполь, чтобы помочь украинским защитникам "Азовстали" и эвакуировать раненых…
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