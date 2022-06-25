Можно смотреть вечно: дуэт морпехов и арты "денацифицировал" технику оккупантов (видео)

Украинские военные на южном направлении "денацифицировали" вражескую технику благодаря эффективному взаимодействию аэроразведки и артиллерии.
Соответствующее видео обнародовала в Youtube 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
"Что может быть лучше, чем совместная работа с собратьями на фронте? Лучше может быть только эффективная совместная работа! На днях в южных степях благодаря разведке и аэроразведке 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского артиллерия 63-й отдельной механизированной бригады денацифицировала вражеский танк", – говорится в подписи к видео.
Генштаб доложил о ходе боевых действий в Украине
Оккупанты на Донбассе пытаются штурмовать позиции украинской армии на Славянском направлении. Также российские подразделения пытаются заблокировать Лисичанск.
Военные РФ продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 25.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано;
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 764 (+5) единицы;
- РСЗО – 241 (+0) единица;
- средств ПВО – 99 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+1);
- вертолетов – 184 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);
- крылатых ракет – 137 (+0);
- кораблей/катеров – 14 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
- специальной техники – 60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 июня: Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине из Беларуси и акватории Черного моря, на Донбассе позиции ВСУ враг атакует по четырем направлениям, под сильными обстрелами Лисичанск.