Монастырский: Путин дал указание бить по гражданским объектам

Оккупанты специально подбирают время, чтобы поразить наибольшее число мирных жителей

Монастырский прокомментировал удары РФ по Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин дал указание наносить удары по гражданским объектам Украины. Пример подобных атак стал ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.

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По словам Монастырского, российские оккупанты специально подбирают время, чтобы поразить наибольшее число мирных жителей.

"Это говорит, что Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или, если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей", — сказал Монастырский.

Арестович прокомментировал удар по Кременчугу

Ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге Россия ознаменовала начало фазы ракетного террора. Об этом заявил внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

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"Началась фаза ракетного террора в отношении мирного населения. Круговое отклонение ракет типа Х22 составляет 600 метров. Ни по каким точным целям в центре города бить невозможно", — сказал Арестович.

Он добавил, что международные конвенции прямо запрещают нанесение ударов, сопровождаемых жертвами среди гражданских.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что россияне ликуют от попадания ракеты в украинский ТЦ. Также мы писали, что оккупанты трусливо пытаются откреститься от удара по Кременчугу.