Минобороны закрыло информацию по Северодонецку: в чем причина

В Генштабе не будут комментировать ситуацию в Северодонецке, относительно которого появилась информация, что ВСУ отошли из этого населенного пункта.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на представителя Минобороны Александра Мотузяника.
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"Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины", – заявил Мотузяник на брифинге журналистам.
Представитель Минобороны призвал "не вредить ведению оборонной операции" и "верить в ВСУ".
Что известно
- В официальной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 24 июня сообщалось, что российские оккупанты предпринимают штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Город продолжал находиться под артиллерийскими обстрелами.
- Утром в эфире общенационального телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженным силам Украины пришлось начать отступление от Северодонецка.
- Северодонецк – важный участок боевых действий в Украине, так его захват позволит оккупантам контролировать всю Луганскую область. Об этом "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
- Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун называет разумным отступление ВСУ, если оно было. "Не стоит копировать тактику бывшей советской армии, которая пыталась закрепиться на определенных участках и гибнуть до последнего бойца", -считает эксперт.