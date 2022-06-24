Минобороны закрыло информацию по Северодонецку: в чем причина

Мотузяник не стал комментировать ситуацию в городе

Александр Мотузяник оставил открытым вопрос по Северодонецку / Коллаж "Сегодня"

В Генштабе не будут комментировать ситуацию в Северодонецке, относительно которого появилась информация, что ВСУ отошли из этого населенного пункта.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на представителя Минобороны Александра Мотузяника.

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"Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины", – заявил Мотузяник на брифинге журналистам.

Представитель Минобороны призвал "не вредить ведению оборонной операции" и "верить в ВСУ".

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