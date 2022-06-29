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Минобороны РФ "анонсировало" химическую атаку в Одесской области

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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29 июня, 01:24
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Захватчики хотят обвинить в своих преступлениях ВСУ
Захватчики могут ударить химией по Одесской области/Фото: коллаж: "Сегодня"
Захватчики могут ударить химией по Одесской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство обороны России "анонсировало" новое преступление против Украины. На этот раз есть вероятность, что оккупанты могут применить химическое оружие в Одесской области.

Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Подробности

В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации по обвинению армии России в применении химического оружия против гражданских людей.

"Спецслужбами киевского режима осуществляется подготовка провокации для обвинения Вооруженных Сил России в якобы применении химического оружия против мирного населения. Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины "Приморский" (населенный пункт Курортный Одесской области) 18 июня 2022 г. прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами", — пишут оккупанты.

Также минобороны РФ "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрету химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" будут широко тиражироваться в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Оккупанты уже применяли химическое оружие

Ранее российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА. Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения "Азов".

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Сообщалось, что у пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами. Мы писали, что захватчики будут наращивать давление на ВСУ на ключевом направлении.

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    ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

    ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

    ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

    КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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