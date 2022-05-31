Между деревьями и в метре над морем. Появилось видео уникальных рейдов вертолетов ВСУ на "Азовсталь"

Вертолеты возили грузы защитникам Мариуполя

Опубликованы кадры пролета вертолетов в Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Появилось уникальное видео пролета украинских вертолетов в заблокированный Мариуполь к защитникам "Азовстали". Операцию проводили специалисты ГУР Минобороны и полк "Азов". Видеозапись опубликовал канал "Днепр Оперативный".

На видео зафиксированы пролет вдоль береговой линии в районе порта, посадка, высадка десанта и грузов, возвращение домой. Сообщается, что всего было 7 таких миссий.

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Защита "Азовстали"

Украинские военные в Мариуполе более 80 дней удерживали оборону "Азовстали", после чего военное командование приказало сохранить личный состав защитников. Бойцы сложили оружие, их вывезли на оккупированные территории Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуированных защитников Мариуполя должны освободить по процедуре обмена.

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