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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Местные самоорганизовываются, армия помогает: как работает партизанское движение на юге Украины

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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1 июня, 06:15
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Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал "Сегодня" о том, кто на оккупированных территориях идет в сопротивление и почему россияне начали расправляться над колаборантами
В Мелитополе партизаны вежливо предлагают оккупантам поскорее убираться
В Мелитополе партизаны вежливо предлагают оккупантам поскорее убираться / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированных Россией после 24 февраля городах Украины системно действуют партизаны, которых отчасти курируют наши военные власти. Об этом "Сегодня" сообщили источники в Минобороны. Диверсии, взрывы, сбор данных – все это не единичные и не случайные эпизоды.

"Эта тема, как понимаете, закрытая из-за того, что противник пытается всячески выявлять очаги такого движения и на корню его уничтожить. Партизаны, а точнее ДРГ, есть со стороны военных. Со стороны местных жителей, которые нам помогают, которые сами проявляют инициативу – тоже немало людей. Другими словами, в движении – "микс" из военных и гражданских", – рассказали, нам источники в оборонном ведомстве.

Мелитополь обклеен партизанскими листовками, в которых русским солдатам предлагают сложить оружие и спасти свою жизнь
Мелитополь обклеен партизанскими листовками, в которых русским солдатам предлагают сложить оружие и спасти свою жизнь

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Россияне сами начали зачищать колаборантов

В свою очередь, мер Мелитополя Иван Федоров также нам подтвердил, что практически все население ныне оккупированного города доказывает уже и намерено доказывать дальше различными способами, что Мелитополь – это украинский город. Напомним, за последнее время здесь прозвучала серия взрывов, вызвавших широкий резонанс. Также в Запорожской области был поврежден бронепоезд оккупантов.

"Это (сопротивление, – "Сегодня" ) будет происходить разными способами и вариантами. Есть цель: земля будет гореть под ногами у тех, кто ступил на нее не с миром. Те местные жители, которые остались, которые организовывают сопротивление – они будут так себя вести",- сообщил нам Иван Федоров.

При этом Федоров отмечает, что россияне на оккупированных территориях начали зачищать колаборантов. Этим занимаются силы специальных операций РФ. Работой колаборантов россияне недовольны.

Мэр Мелитополя Иван Федоров: "Свои же зачищают предателей, потому что они много знают"
Мэр Мелитополя Иван Федоров: "Свои же зачищают предателей, потому что они много знают"

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31 мая стало известно, что гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко попросилась в отставку. Она боится, что партизаны ее убьют.

"Предателей не любят нигде. Их зачищают из-за того, что они много знают. Знают много лиц, много имен… Что касается Галины Данильченко, которая пытается отказаться от должности, то оккупанты заставляют ее исполнять обязанности. При этом угрожают ей украинским правосудием. Все коллаборанты предстанут перед нашим правосудием", – резюмировал Иван Федоров.

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