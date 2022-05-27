Лукашенко разыгрывает комедию перед Путиным – Жданов

Президент Беларуси оттягивает время, считает эксперт

Жданов рассказал о ситуации в Беларуси. Коллаж "Сегодня"

Президент Беларуси разыгрывает комедию перед российским президентом Владимир Путиным.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире проекта FREEДOM.

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"О ситуации в Беларуси: Лукашенко разыгрывает комедию перед Путиным – мы готовимся, но еще не готовы. Штаб южного командования – это еще оттягивание времени", – сказал эксперт.

По словам Жданова, это бесконечная подготовка к войне – она будет длиться до самого конца войны.

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По словам эксперта, на сегодняшний день поставки западного оружия происходят небольшими партиями и не соответствуют запросам Украины. Качественный скачок в объемах, которые позволят вооружить украинские воинские части, произойдет после того, как заработает закон о ленд-лизе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что помощь от Соединенных Штатов поможет Украине победить в войне, которую развязала Россия.

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Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой будет победа Украины в войне с Россией.