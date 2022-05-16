Лукашенко мечется между двух огней — британская разведка

Беларусь может помешать Украине усилить поддержку операции на Донбассе

Лукашенко пытается избежать прямого участия в российской агрессии против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

То, что Беларусь разворачивает специальные силы возле украинской границы, может помешать перемещению сил защиты на Донбасс, где оккупанты пытаются наступать. Таковы данные разведки Великобритании. Там также заявили о том, что Лукашенко пытается усидеть на двух стульях.

После учений в начале этого месяца Беларусь объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также ПВО, артиллерийских и ракетных частей на полигонах на западе страны. Присутствие белорусских сил у границы, скорее всего, затронет украинские войска, поэтому они не могут быть развернуты для поддержки операции на Донбассе.

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Несмотря на ранние предположения, на сегодняшний день белорусские силы не принимали непосредственного участия в конфликте. Однако территория Беларуси использовалась как плацдарм для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершала воздушные вылеты и ракетные удары с территории Беларуси.

Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, лавирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, возмездия Украины и возможного недовольства белорусских вооруженных сил.

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