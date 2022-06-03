Лукашенко будет отдавать долги Путину во время войны против Украины – Селезнев

Беларусь поможет усилить российскую армию

Селезнев рассказал, как Лукашенко будет возвращать долги Путину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас на Донбассе мир наблюдает кульминацию возможностей российской армии, после которой она будет вынуждена взять паузу. Это потребуется для того, чтобы снять с долгосрочного хранения оружие и военную технику. К тому же, значительную помощь предоставит самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом заявил военный журналист Владислав Селезнев в эфире "Украина 24".

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По его данным, в настоящее время на территории республики Беларусь проходит процедура снятия с долгосрочного хранения вооружения и военной техники.

"Я абсолютно убежден в том, что впоследствии эта техника будет передаваться для усиления боевых возможностей русской армии", – сказал Селезнев.

Он отметил, то, что сейчас начинает использовать российская армия, вроде танков Т-62 70-х годов выпуска, не годится для современной войны, которая происходит в 21 веке. Но россияне вынуждены использовать это.

"Я думаю, что путем предоставления военной техники и вооружения Лукашенко будет отрабатывать ту самую карму, которую должен Владимиру Путину во время их коммуникаций за последние 20 лет", – убежден журналист.

Селезнев утверждает, что сейчас в рамках учений на территории Беларуси проходит процедура снятия техники с долгосрочного хранения. В то же время неизвестно, какая техника и в каком количестве будет передана российской армии.

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Журанилст уверен, что технику передадут РФ, а не используют для усиления белорусской армии.

Лукашенко подогнал военную технику к самой Волыни

Беларусь подогнала колонну военной техники своих вооруженных сил к границе с Украиной. Технику заметили вблизи Волынской области, сообщил "Беларускі гаюн".

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Отмечается, что вчера в Дрогичине Брестской области была замечена колонна военной техники ВС РБ. Среди техники было отмечено: 6 БТР и один МАЗ.

Сегодня о 11:35 в Кобринском районе, со стороны Борисовки в сторону Дивины проехала эта же колонна, в сопровождении двух машин ГАИ. Затем повернула в село Дивина в сторону границы с Украиной.

12:45 со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались 2 БТР и МАЗ, затем за ними колонна из 6 БТР и МАЗа.

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