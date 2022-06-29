Лавров ляпнул очередную ложь об ударе оккупантов по Кременчугу и сразу попался (фото, видео)

В России не перестают говорить чушь о войне в Украине

Лавров соврал о трагедии в Кременчуге/Фото: Aziz Karimov/Getty Images, ГСЧС. Коллаж: "Сегодня"

В России не прекращают врать. Там заявили, что ТЦ "Амстор", по которому оккупанты нанесли удар 27 июня, не работал. Однако на лжи руководство РФ сразу разоблачили.

В Telegram-канале "Инсайдер UA" опубликовали фото чека из торгового центра, который покупатель получил в тот же кровавый день.

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"Пока в России на официальном уровне лгут, что ТЦ в Кременчуге был неработающим, украинцы публикуют чеки, которые им выдали после покупок, сделанных в ТЦ в день удара", — говорится в сообщении.

На одном из чеков люди приобрели игрушку 27 июня в 10:28 (за несколько часов до удара). На втором совершили покупки в продуктовом магазине в 15:07 (за 50 минут до удара).

Глава МИД России Сергей Лавров соврал и сказал:

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"В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр", — сказал Лавров.

Также он добавил, что РФ и дальше будет вести обстрелы, если Запад будет поставлять оружие Украине.

Зеленский призвал Совбез ООН наказать РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время заседания Совбеза ООН.

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Глава государства отметил, что ООН должна получить юридические права наказывать террористические страны. Он призвал Совбез признать терактом удар по Кременчугу.

"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтоб это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы какая-либо организация действовала подобным образом, то ее сочли бы террористической.

"Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных", — сказал глава государства.

Кроме того, президент обратился к Совбезу ООН с просьбой.

"Призываю лишить Россию голоса в Генассамблее ООН и она не имеет права оставаться в Совбезе", — сказал Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, куда попала вторая ракета в Кременчуге. Также мы писали, что работник ТЦ в Кременчуге объяснил, как чудом выжил после ракетного удара.