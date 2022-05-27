Куча уничтоженных оккупантов и техники: на востоке ВСУ снова показали врагу, что Украину лучше не трогать

Украинские защитники в течение суток 26 мая на востоке нанесли оккупантам немалых потерь. Враг не оставляет попыток захватить Донбасс.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".
Подробности
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили следующую технику оккупантов:
- личного состава – 87
- БМП – 5
- артиллерийских систем – 3
- минометов – 2
- АТТ – 3
- вертолетов – 1
- БПЛА – 1
В Луганской области ВСУ превратили технику оккупантов в отходы
Российские оккупанты больше всего запускают ракет по Луганской области. В четверг, 26 мая, воздушные силы ВСУ сбили одну из них.
26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, вероятно, из-за погодных условий. Впрочем, тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.
Сложная ситуация для Сил обороны остается на Луганском направлении. Именно туда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории РФ. Одна из них — авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 — сбита зенитным ракетным подразделением Воздушных сил.
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БпЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".