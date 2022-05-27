Куча уничтоженных оккупантов и техники: на востоке ВСУ снова показали врагу, что Украину лучше не трогать

Украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков

ВСУ продолжают оборонять Украину/Фото: Оперативно-тактическая группировка "Восток", коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники в течение суток 26 мая на востоке нанесли оккупантам немалых потерь. Враг не оставляет попыток захватить Донбасс.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

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За прошедшие сутки украинские военные уничтожили следующую технику оккупантов:

личного состава – 87

БМП – 5

артиллерийских систем – 3

минометов – 2

АТТ – 3

вертолетов – 1

БПЛА – 1

В Луганской области ВСУ превратили технику оккупантов в отходы

Российские оккупанты больше всего запускают ракет по Луганской области. В четверг, 26 мая, воздушные силы ВСУ сбили одну из них.

26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, вероятно, из-за погодных условий. Впрочем, тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.

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Сложная ситуация для Сил обороны остается на Луганском направлении. Именно туда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории РФ. Одна из них — авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 — сбита зенитным ракетным подразделением Воздушных сил.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БпЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

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