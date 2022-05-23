Кто участвует во вторжении в Украину: опубликована база данных войск РФ и командиров

Российские СМИ опубликовали данные о подразделениях и командирах, участвующих в войне в Украине.
Журналистам издания "Проект" удалось определить более 150 подразделений российской армии и установить личности 166 командиров, берущих участие во вторжении.
Не менее 20 установленных командиров по состоянию на середину мая уже погибли. Четверо из погибших закончили свою жизнь там же, где и родились, – в Украине.
Также издание выяснило, что в войне участвуют все способные идти в наступление подразделения российских вооруженных сил:
- моторизированные, артиллерийские и зенитные части всех 12 армий России и отдельная танковая дивизия;
- все наступательные силы ВДВ: пять десантно-штурмовых подразделений, две воздушно-десантных дивизии и одна бригада спецназа;
- шесть разведывательных бригад Генштаба;
- морская пехота всех четырех флотов и надводные корабли ЧФ РФ;
- истребительные, штурмовые и бомбардировочные полки Воздушно-космических сил России и флотская авиация;
- силы полиции и Росгвардии.
Численность российской армии – около 900 тыс. человек, перед вторжением у границ Украины сосредоточили, вероятно, не менее 20% ее личного состава.
Оставшиеся боеспособные соединения наземных сил расположены у западных границ из-за возможного противостояния с НАТО. На захват Украины отправили даже 15-ю Александрийскую мотострелковую бригаду из поселка Рощинский Самарской области. Эта бригада – единственное миротворческое соединение в стране, которое Россия может направлять для решения международных конфликтов под эгидой ООН.
В Генштабе ВСУ озвучили потери врага
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 составили:
- личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1293 (+8) единицы;
- боевых бронированных машин – 3166 (+25) единиц;
- артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средств ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 204 (+0) единицы;
- вертолетов – 170 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);
- крылатые ракеты – 110 (+3);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 23 мая. За прошедшие сутки враг потерял: 150 солдат личного состава, 8 танков и 25 бронированных машин.