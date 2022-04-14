Крейсер "Москва" не подлежит ремонту – Жданов

После такой детонации флагман Черноморского флота России, крейсер "Москва" не подлежит ремонту.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.
"Лишили Россию флагмана"
"У него сдетонировал все-таки боекомплект и, я так понимаю, после такой детонации корабль не подлежит ремонту. Хотя он и сохранил плавучесть, но ремонту он уже не будет подлежать", – сказал он.
По мнению Жданова, неважно, как корабль стал небоеспособным:
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"Дело в том, что крейсер "Москва" – это флагман Черноморского флота, это главный корабль. И мы лишили Россию флагмана – это больше, я бы сказал, политическая и эмоциональная победа. И то, что он стал небоеспособным, – неважно, на плаву он или затонул... но стал небоеспособным, отремонтировать его сегодня невозможно и в Черном море нет флагманского корабля. Это важно".
Напомним, британская газета The Telegraph заявила, что уничтожение крейсера "Москва" оказалось не просто частичной сатисфакцией за вторжение на территорию Украины, но и большой военной победой, способной существенно ослабить противника
Что произошло
- 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун"Вооруженных сил Украины.
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, а корабль перевернулся.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость,рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ простенько ответил: "Она утонула".