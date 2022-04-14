Крейсер "Москва" не подлежит ремонту – Жданов

Эксперт отметил, что неважно, как корабль стал небоеспособным

Олег Жданов заявил, что уничтожение "Москвы" – это больше политическая и эмоциональная победа Украины. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

После такой детонации флагман Черноморского флота России, крейсер "Москва" не подлежит ремонту.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

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"Лишили Россию флагмана"

"У него сдетонировал все-таки боекомплект и, я так понимаю, после такой детонации корабль не подлежит ремонту. Хотя он и сохранил плавучесть, но ремонту он уже не будет подлежать", – сказал он.

По мнению Жданова, неважно, как корабль стал небоеспособным:

"Дело в том, что крейсер "Москва" – это флагман Черноморского флота, это главный корабль. И мы лишили Россию флагмана – это больше, я бы сказал, политическая и эмоциональная победа. И то, что он стал небоеспособным, – неважно, на плаву он или затонул... но стал небоеспособным, отремонтировать его сегодня невозможно и в Черном море нет флагманского корабля. Это важно".

Напомним, британская газета The Telegraph заявила, что уничтожение крейсера "Москва" оказалось не просто частичной сатисфакцией за вторжение на территорию Украины, но и большой военной победой, способной существенно ослабить противника

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