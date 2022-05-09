Конец "Прорыву"! Украинские военные уничтожили новейший российский танк (видео)

Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв".
Соответствующее видео обнародовала в Facebook пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ показало, как уничтожает танки оккупантов.
Бойцы морской пехоты ВСУ продемонстрировали, как уничтожают российский танк Т-72 с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна".
Озвучены текущие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:
- личного состава 25 650 человек ликвидировано;
- танков – 1145;
- боевых бронированных машин – 2764;
- артиллерийских систем – 513;
- РСЗО – 185;
- средств ПВО – 87;
- самолетов – 199;
- вертолетов – 158;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1970 г.;
- кораблей – 12;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
- специальной техники – 41;
- крылатых ракет – 94.
Самые большие потери противника за 8 мая наблюдались на Авдеевском направлении.